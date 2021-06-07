Более половины россиян получали звонки от телефонных мошенников за последние полгода

Более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18-24 лет (49%). СМС-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24-35 лет (26%) и жители малых городов (23%)», — следует из данных ВЦИОМ.

Отмечается, что чаще всего аферисты пытаются обмануть граждан на предложении банковских услуг (38%), сообщениях об операциях с банковскими картами (27%) и предложениях по кредитованию (8%).

9% россиян пострадали от действий мошенников, 6% из них сообщили о значительном ущербе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет оказывать больше поддержки бедным гражданам.