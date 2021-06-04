Путин рассказал о попытках ограничить применение российской вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что надо оставить в стороне политические разногласия в период пандемии. По словам главы государства, странными являются действия партнеров, направленные на ограничение российской вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины», — уточнил Путин.

Президент России обратил внимание, что эффективность российской вакцины от COVID-19 остается самой высокой в мире.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи.

Ранее Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают антикоронавирусными требованиями.