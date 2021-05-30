Мужчину, устроившего стрельбу в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу

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Бывшего сотрудника полиции, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога. При этом, по данным РИА «Новости», во время стрельбы он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом отмечается, что оружие у стрелявшего было зарегистрировано официально.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не пострадал. Задержанного доставят на допрос в следственный отдел.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.