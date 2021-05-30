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Задержан бывший полицейский, устроивший стрельбу в Екатеринбурге

Бывший полицейский, устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек, задержан сотрудниками СОБРа, сообщает ТАСС. В ходе штурма использовались светошумовые гранаты. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, никто из спецназа не пострадал. Отмечается, что задержанного доставили на допрос в следственный отдел. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, стрелок отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Девочка ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш. На место происшествия были направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома эвакуировали.

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