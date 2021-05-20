На 65-м году жизни умер герой России Тайгиб Толбоев

Летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался в возрасте 64 лет. Об этом заявили представители главы Дагестана на официальном сайте.

По сообщению, Толбоев освоил и испытал свыше 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, которые принимали участие в испытаниях нового ракетного вооружения. Кроме того. он участвовал в боевых действиях и совершил несколько десятков боевых вылетов.

«Свидетельством заслуг Тайгиба Толбоева перед страной являются многочисленные государственные звания и награды, среди которых почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель России», «Народный герой Дагестана». За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Тайгиб Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя России», — уточнили в пресс-службе главы Дагестана.

В некрологе подчеркнули, что светлая память о летчике навсегда останется в сердцах.

Причина смерти и дата похорон Героя России в настоящий момент не называются.

В 1978 году Толбоев закончил Ейское высшее военное авиационное училище. Начиная с 1985 года он проходил службу в Центре подготовки лётчиков-испытателей. Позднее Тайгиба Омаровича направили на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод.