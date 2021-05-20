Россиянина Богданова приговорили к 5 годам тюрьмы в США за мошенничество

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил российского гражданина Антона Богданова к 5 годам тюрьмы. Он обвиняется в мошенничестве в налоговой сфере, а также хакерской деятельности, заявили представители минюста Соединенных Штатов.

35-летний Богданов, который известен под псевдонимом «Кусок», с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний. Речь идет об организациях, которые работали с налоговыми данными. Уточняется, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией американских граждан.

Мошенники добивались перечисления налогового вычета на свои счета. Как установили следователи, с вырученных денег процент перечислялся Богданову.

«Богданов использовал высокотехнологичные инструменты для кражи двух значимых активов: информации, позволяющей установить личности других людей, и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам», — пояснили в американском минюсте.

В 2018 году россиянина задержали в Бангкоке, после чего его экстрадировали в США. В 2020 году Богданов признал вину.

По решению суда Богданову также придется выплатить почти 477 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств.