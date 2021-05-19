Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения — с 1 по 31 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись на октябрь. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин инициативу поддержал.

Замглавы Росстата Павел Смелов, в свою очередь, подчеркнул, что предложение Турчака позволяет организовать и провести перепись во всех регионах страны. Проект постановления правительства РФ о проведении мероприятия скоро будет внесен на рассмотрение Минэкономразвития, добавил он.

Ранее сообщалось, что изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь.

В ходе Всероссийской переписи населения в 2010 году число женщин, которые назвали себя замужними, оказалось больше, чем считающих себя женатыми мужчин, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.