Россия на безвозмездной основе предоставит Таджикистану «Спутник V»

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились о безвозмездных поставках в страну российского препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины «Спутник V», о которых договорились наши президенты 8 мая», — заявил Лавров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон до этого приехал в российскую столицу с визитом. У него прошли переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, лидер Таджикистана побывал на военном параде на Красной площади в Москве в День Победы.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее Путин заявил о скором выпуске четвертой вакцины от коронавируса. Глава государства добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.