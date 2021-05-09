Полиция не подтвердила информацию об обнаружении главы минздрава Омской области

Управление МВД по Омской области не подтвердило сведения, что был найден живым министр здравоохранения области Александр Мураховский. Об этом ТАСС заявили представители ведомства.

«Не нашли», — подчеркнули в пресс-службе региональной полиции.

Ранее появилась информация, что пропавший без вести Мураховский был обнаружен живым. В качестве источника указывалась поисковая организация «Лиза Алерт», при этом других деталей не было.

Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года.

До этого в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области. Как выяснилось, накануне Мураховский уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области.

К поискам чиновника приступили волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы, а также местные жители. Также заявлялось, что местные жители встречали медведей в лесу, где ищут главу минздрава Омской области.