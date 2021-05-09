Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, ранее пропавший без вести, был найден. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», глава минздрава был обнаружен живым.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым», — сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на поисковый отряд.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится Мураховский и почему он пропал. Дальнейшая информация по этой ситуации сейчас уточняется. Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая.

Мураховский занял должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медпомощи №1.

Ранее в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области. Мужчину искали волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы и местные жители.

Кроме того, заявлялось, что местные жители встречали медведей в лесу, где ищут главу минздрава Омской области.