В России коронавирус подтвердили еще у 7 639 человек

В России было зафиксировано еще 7 639 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по коронавирусу.

По данным штаба, за сутки полностью выздоровели 7 788 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Наибольший прирост случаев заболевания наблюдается в Москве (2 114), Санкт-Петербурге (715), Московской области (600), Ростовской области (211), Воронежской области (144), Саратовской области (126) и Иркутской области (124).

У 13,4% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. В общей сложности в России выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период пандемии. Подтверждено было 112 246 летальных исходов, а выздоровели 4 472 338 человек.

Ранее сообщалось, что в России коронавирус подтвердили еще у 7 975 человек.

«Вектор» проводит испытания трехкратной вакцинации от COVID-19. Также в Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной.