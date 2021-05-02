Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу, которая проходит в московском храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По традиции российский глава встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме в Москве.

Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая. Пасха — главный церковный праздник у христиан.

В 2019 году Владимир Путин был в храме Христа Спасителя вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой. В 2020 году президент России не посетил праздничную службу.

К началу ночного богослужения в столичный храм привезли благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима в субботу, 1 мая.

Ранее настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов рассказал, что можно освящать на Пасху. По его словам, освящать можно все продукты, которые используются для праздничной трапезы.

Кроме того, сообщалось, что благодатный огонь получат 15 храмов Москвы в пасхальную ночь.