В Италии утонула кинолог российского происхождения при попытке спасти щенка
Тело кинолога российского происхождения было обнаружено в речном потоке в итальянской провинции Павия. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, когда хотела спасти одного из щенков. Незадолго до трагедии женщина вышла с собаками на прогулку.
Кинолог занималась тренировкой собак. В Валеджо под Миланом Кочеленко переехала из Турина. Волноваться за нее стали родители, так как дочь в течение нескольких часов не отвечала на звонки.
Тело кинолога найдено в оросительном канале в 700 м от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи.
По версии экстренных ведомств, женщина не смогла справиться с течением, пытаясь достать щенка из воды.
Из шести собак Кочеленко удалось найти четырех.
Ранее в Петропавловске-Камчатском утонул начальник местного ГИБДД.