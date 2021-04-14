Эксперт: вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для ряда профессий

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова оценила возможность появления обязательной вакцинации для определенных профессий в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она не исключила такой вариант развития событий, поскольку человечество «с этой инфекцией надолго».

«Поэтому ее переводят в основную часть национального календаря, и, я уверена, что для определенных категорий работников ее сделают обязательной», — сказала Улумбекова.

При этом, по ее словам, отказ от вакцинации может привести к отстранению от работы, поскольку такой человек может представлять угрозу для окружающих.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса могут включить в календарь профилактических прививок.

В России выявили более 4,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».