Немецкие власти допустили появление невосприимчивой к вакцинам мутации COVID-19

Глава ведомства канцлера Германии Хельге Браун заявил, что новая мутация коронавируса может стать невосприимчивой к созданным вакцинам. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

Он отметил, что это может произойти при условии, если произойдет быстрый рост числа новых случаев заболевания коронавирусом параллельно с вакцинацией.

«Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново», — подчеркнул Браун.

Как добавил глава ведомства канцлера, на данный момент в Германии происходит «самая опасная фаза пандемии». По его словам, третья волна коронавирусной инфекции может принести более серьезные последствия, чем предыдущие, по причине появления более заразных мутаций.

Ранее инфекционист заявил, что в мире пока нет более опасных штаммов COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».