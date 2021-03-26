Путин назначил врио губернатора Пензенской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области члена Совета Федерации Олег Мельниченко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Указ был подписан главой государства в ходе рабочей встречи с Мельниченко, которая прошла в формате видеоконференции.
В среду, 24 марта, российский президент отправил в отставку пензенского губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого в отставку подало правительство региона.
Ранее стало известно об аресте Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн руб. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.
Назначенный врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.