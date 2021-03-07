Испанское СМИ предупредило Европу о новой угрозе из-за коронавируса

Испанское издание El Pais предупредило европейские страны о предстоящей новой угрозой, которая будет вызвана пандемией и вынужденной самоизоляцией.

Согласно представленным данным, коронавирусные ограничения повлекут за собой спад рождаемости.

Газета отмечает, что уровень рождаемости за декабрь и январь снизился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро отметил, что исследователи пока не имеют большего количества данных за 2021 год, чтобы давать более точный прогноз.

«Но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», — подчеркнул Рамиро.

El Pais добавляет, что аналогичная ситуация фиксируется и в других европейских станах, например в Италии уровень спада составил 21,6%, а во Франции — 13%.

Ранее биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 117,1 млн заболевших, свыше 92,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».