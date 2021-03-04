В ЕС опровергли ведение переговоров по поставкам «Спутника V»

В Еврокомиссии заявили, что ЕС не ведет переговоры о поставках российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕК.

«В настоящее время не ведутся переговоры об интеграции вакцины «Спутник V» в европейский портфель препаратов от COVID-19», — подчеркнул собеседник агентства.

Другой источник добавил, что факт одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) не означает включение «Спутника V» в портфель.

По его словам, ожидается проведение оценки объемов производства доз вакцины на заводах-изготовителях.

Кроме того, он отметил, что члены Евросоюза провели предварительные обсуждения по теме переговоров с российским производителем о поставках.

Ранее стало известно, что регулятор ЕС начал проверку вакцины «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».