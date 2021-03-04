Глава РФПИ оценил масштабы вакцинации россиян к июню

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах кампании по вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ожидается, что к июню 2021 года будут привиты около 40 млн российских граждан.

По его словам, среди россиян растет доверие к российскому препарату от коронавируса, а также наблюдается всплеск желающих привиться именно «Спутником V», поскольку вакцина не имеет побочных эффектов.

Ранее гендиректор центра «Вектор» рассказал о планах по производству вакцины «ЭпиВакКорона» в 2021 году.

В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».