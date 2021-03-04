Онищенко назвал способ завершить пандемию коронавируса в РФ за две недели

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что у России есть два пути развития пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страна может прибегнуть к максимально жестким ограничениям, после чего пандемия завершится в течение двух недель. Он отметил, что по такой схеме действовали власти Китая, где всего выявлено 89 тыс. случаев заражения COVID-19.

«Есть два пути. Мы сейчас с вами (…) все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента — две недели, и все закончится. Больных мы вылечим», — сказал Онищенко.

Академик также рассказал о другом варианте, который предполагает выработку популяционного иммунитета у населения на уровне 50-60% с помощью вакцинации.

Он подчеркнул, что при такой схеме сроки окончания пандемии будут зависеть от сроков проведения кампании по вакцинации, однако COVID-19 «будет периодически всплывать».

Ранее стало известно, что более двух млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 115,8 млн заболевших, свыше 91,5 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».