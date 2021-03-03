«Спутник V» одобрили для вакцинации в Анголе, Джибути и Республике Конго

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о том, что власти Анголы, Республики Конго и Джибути одобрили применение препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавируса нового типа. Об этом говорится в документе, который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

В РФПИ уточнили, что процедура регистрации проходила по ускоренному протоколу.

Там также добавили, что на данный момент российская вакцина была одобрена на территории 42 стран.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что регистрация «Спутника V» в еще трех странах откроет их властям доступ к «безопасному и эффективному препарату», пользующемуся «высоким доверием» и применяемым по всему миру.

Ранее применение российского «Спутника V» было одобрено минздравом Словакии.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».