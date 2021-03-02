Канада не рекомендует использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей

В Минздраве Канады призвал не использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca для пожилых людей старше 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации.

Там уточнили, что такое решение принято из-за «ограниченной» информации по поводу эффективности этого препарата для этой возрастной группы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,9 млн заболевших, свыше 90,5 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».