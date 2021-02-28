Главный инфекционист США назвал фактор, снижающий эффективность вакцин от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал фактор, который способствует снижению показателей эффективности вакцин от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что на это повлияют генетические варианты коронавируса.

При этом инфекционист подчеркнул, что вакцины все еще будут эффективными из-за «подушки безопасности».

«Мы воспринимаем (варианты. — «Газета.Ru») очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», — уточнил Фаучи.

Кроме того, он призвал не беспокоиться по этому поводу.

Ранее стало известно, что в США одобрили вакцину Johnson & Johnson.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,4 млн заболевших, свыше 90 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».