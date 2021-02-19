В Иране запустят массовое производство российской вакцины от COVID-19

Глава администрации президента Ирана Хасан Роухани Махмуд Ваези заявил о намерении властей запустить массовое производство российской вакцины от коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он отметил, что данный проект будет проводиться на основании достигнутых ранее с российскими партнерами договоренностей.

По его словам, Иран намерен использовать для вакцинации населения набор из нескольких прививок, в том числе российской. Кроме того, на территории страны будет запущено производство китайского и индийского препаратов, а также собственная вакцина.

«Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев», — подчеркнул Ваези.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».