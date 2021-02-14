Специалисты рассказали, что будет, если вакцины от COVID-19 устареют

Ученые рассказали о том, что ждет мир, если вакцины от коронавируса устареют. Об этом сообщает URA.RU.

По словам опрошенных вирусологов, специалисты смогут в течение нескольких дней разработать новый эффективный препарат.

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что вакцина от коронавируса будет считаться устаревшей, если она не сможет защищать человека от новых появившихся штаммов коронавируса. При этом он подчеркнул, что в уже существующий препарат можно внести изменения, которые повысят его сопротивляемость штамму COVID-19.

Кроме того, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что новая вакцина будет разработана в течение нескольких дней и для нее не нужно будет организовывать испытания.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».