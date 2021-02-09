Посол Сербии в Москве сделал прививку «Спутником V»

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански прошел вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, прививку сделали другие сотрудники сербского диппредстаивтельства.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с сербским лидером Александром Вучичем поставки «Спутника V» в Сербию

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».