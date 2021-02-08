Билл Гейтс назвал две угрозы, с которыми человечество столкнутся после пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил человечество о двух других угрозах, которые появятся после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предприниматель отметил, что первой проблемой является угроза климата. По его словам, эта угроза ежегодно станет причин большего числе смертей, чем при пандемии.

Еще одним фактором, с которым может столкнуться человечество, как уточнил основатель Microsoft, является биотерроризм.

«Вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями», — сказал Гейтс.

Ранее он прокомментировал слухи о своей причастности к пандемии. Кроме того, врач и телеведущий Александр Мясников оценил прогноз Гейтса о новой разрушительной пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».