На Лубянке закроют «Детский мир» и рестораны 31 января из-за незаконной акции

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил о закрытии ресторанов, ТЦ «Наутилус» и «Детского мира» на Лубянке 31 января из-за планируемых несанкционированных акций.

«Будут закрыты и «Детский мир», и торговый центр «Наутилус», и рестораны, прилегающие к Лубянской площади, и также на прилегающих улицах», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Чиновник также напомнил, что в связи с проведением несанкционированных акций в центре Москвы будет закрыта часть магазинов и кафе, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и алкоголя.

Также 31 января поезда в метро Москвы будут проезжать семь станций без остановки.