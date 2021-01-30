Росздравнадзор напомнил о незаконности требования платы за вакцину от COVID-19

Россиянам напомнили, что вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу, поэтому в медучреждениях не имеют права требовать денег за прививку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — заявили в ведомстве

Вакцинацию от коронавируса могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. На сегодняшний день в России такие прививки делают в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1494 выездные бригады.

Для вакцинации медики используют препарат «Спутник V», с начала марта станет возможна вакцинация «ЭпиВакКороной», а в апреле станет доступен «Ковивак».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что 60% взрослых россиян планируется привить в первом полугодии 2021 года.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».