В России провели свыше 101 млн тестов на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с проведением тестирования на коронавирус в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство уточнило, что за прошлые сутки было проведено 411 тыс. тестов.

Там отметили, что всего за время пандемии в стране было проведено свыше 101 млн испытаний на COVID-19.

При этом Роспотребнадзор добавляет, что примерно 643,4 тыс. человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Ранее власти Москвы заявили о планах по проведению исследования об эффективности плазмы вакцинированных для лечения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».