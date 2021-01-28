Власти Москвы рассказали о доле вакцинированных от CIVID-19 среди горожан

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о доле вакцинированных от коронавируса жителей столицы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Она отметила, что привитыми числятся свыше 320 тыс. горожан. При этом, по ее словам, за сутки вакцинацию проходят от 12 до 15 тыс. человек.

«Я надеюсь, что с каждым днем все больше и больше москвичей будет прививаться и, соответственно, иммунная прослойка в городе будет расти», — подчеркнула Ракова.

Заммэра добавила, что от 17 до 25 тыс. москвичей записываются как желающие быть привитыми от COVID-19.

Днем ранее она также отметила снижение уровня заболеваемости и числа госпитализаций с коронавирусной инфекцией в столице.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».