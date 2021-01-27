Иммунолог назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19

Врач-иммунолог Илья Кукин предупредил переболевших коронавирусом граждан об «глубочайшей» ошибке. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он предупредил, что бывшие пациенты стремятся вернуться к спортивным результатам до болезни как можно быстрее, что способствует перегрузке организма.

По его словам, такое решение является «недопустимым» и «крайне опасным».

«После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий», — добавил Кукин.

Врач уточнил, что организму может не хватать энергии, большое количество которой было затрачено во время болезни. Такая ситуация, как отметил специалист, может привести к поствирусным осложнениям. Иммунолог подчеркнул, что к интенсивным спортивным тренировкам следует возвращаться постепенно.

Ранее эпидемиолог заявил, что новогодние праздники стали причиной снижения числа новых случаев COVID-19 в России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».