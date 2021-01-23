Роспотребнадзор назвал причины «исчезновения» гриппа

Вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о причинах резком падении числа случаев заражения гриппом в России осенью 2020 года. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, этому способствовали введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры, а также за счет высокого уровня вакцинации населения.

Вирусолог добавил, что специалисты ожидали, что в Россию придет эпидемия генетических разновидностей циркулировавших ранее мутаций гриппа вместо новых штаммов.

Кроме того, он назвал «на редкость благополучной» ситуацию с гриппом в России и Европе. При этом эксперт выразил мнение, что распространение COVID-19 не оказало влияния на грипп.

«Известно, что COVID-19 впервые был зафиксирован в Китае как раз в то время, когда там был в разгаре сезон гриппа. Более того, по данным китайских медиков, многие тогда болели гриппом и COVID-19 одновременно, из-за чего течение болезни у них было крайне тяжелым», — подчеркнул Лебедев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии случаев заражения гриппом в России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».