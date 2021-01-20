Мурашко спрогнозировал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране идет к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 может быть достигнуто в текущем полугодии.

«Мы вместе с экспертным сообществом расцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения, это 68,6 млн человек», — добавил Мурашко.

По его словам, уже около 2 млн доз вакцин от коронавируса направляются в различные российские регионы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».