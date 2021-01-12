Защита историка Соколова просит смягчить приговор

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Защита историка Соколова, осужденного за убийство, обжаловала приговор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

В апелляционной жалобе сторона защиты просит учесть смягчающие обстоятельства и сократить срок лишения свободы, рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима, защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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