Заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал свою версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, причиной становления пандемии стала утечка, которая произошла в китайской лаборатории. Он назвал такую версию самой «достоверной» теорией.

Однако чиновник не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов, но ссылается на «последние разведывательные данные».

Поттингер добавил, что вирус мог «ускользнуть» в результате аварии или утечки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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