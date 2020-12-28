Аллергическую реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech обнаружили у пациента в Греции

Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус заявил, что в стране зафиксирован первый случай аллергической реакции на введенную вакцину Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакцинация в Греции началась с воскресенья, 27 декабря. За это время в больницах Афин был привит 471 гражданин.

При этом в ходе вакцинации была зафиксирована аллергическая реакция, с которой медикам удалось справиться.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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