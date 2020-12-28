Комендантский час для несовершеннолетних введут в Ленобласти

Власти Ленинградской области приняли решение о введении режима «комендантского часа» для несовершеннолетних в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко.

В документе уточняется, что подростки не могут находиться на улице без сопровождения взрослых в период с 30 декабря по 10 января с 21.00 до 06.00. Данный запрет распространяется на общественный транспорт, торговые и развлекательные центры, парки, стадионы и улицы.

Данное решение принято на фоне реализации постановления правительства Ленобласти «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Праздничный локдаун: как мир встретил Рождество

— Португальцам запретили навещать родственников в других регионах на Новый год

— Эрдоган подтвердил полный запрет на новогодние программы в отелях Турции