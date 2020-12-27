В минздраве Франции оценили вероятность повторного введения карантина

Глава минздрава Франции Оливье Веран заявил, что власти страны не исключают возможность введения карантина в стране во второй раз. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что такое решение будет принято для «защиты населения от коронавируса».

Министр подчеркнул, что из этого не стоит делать вывод, что такое решение уже принято, однако «в минздраве наблюдают за развитием ситуации каждый час».

Веран добавил, что система здравоохранения Франции продолжает испытывать сильную нагрузку, поскольку ежедневно выявляется около 15 тыс. случаев заражения, хотя планировалось снизить этот показатель до 11 тыс. человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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