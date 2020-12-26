Посольство РФ заявило, что США инициировали «визовую войну»
Российское посольство в США заявило, что американская сторона развязала «визовую войну». Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.
Кроме того, представители посольства обвинили Вашингтон в навязывании России практики «персональных визовых разменов». По их словам, это означает, что российский дипломат получает право на въезд в США только параллельно с аналогичными мерами со стороны Москвы.
В посольстве также добавили, что американская сторона несет ответственность за визовый «тупик».
В заявлении подчеркивается, что Россия неоднократно обращалась к коллегам из США с просьбой улучшения отношений в консульско-визовой сфере.
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