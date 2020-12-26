Посольство РФ заявило, что США инициировали «визовую войну»

Российское посольство в США заявило, что американская сторона развязала «визовую войну». Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

Кроме того, представители посольства обвинили Вашингтон в навязывании России практики «персональных визовых разменов». По их словам, это означает, что российский дипломат получает право на въезд в США только параллельно с аналогичными мерами со стороны Москвы.

В посольстве также добавили, что американская сторона несет ответственность за визовый «тупик».

В заявлении подчеркивается, что Россия неоднократно обращалась к коллегам из США с просьбой улучшения отношений в консульско-визовой сфере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США хотят закрыть два генконсульства в России

— «Ледяная война»: Пушков объяснил закрытие консульств США в России

— Лавров: РФ не получала от США сообщений о кибератаках