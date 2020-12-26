Ученые заявили, что жители многоквартирных домов могут заражаться COVID через вентиляцию

Ученые заявили, что жители многоквартирных домов могут заражаться коронавирусом из-за вентиляции. Об этом сообщает Fox News.

Специалисты провели исследование в Южной Корее, в ходе которого установили, что в одном доме заражались люди, живущие на разных этажах.

Так, в одном из южнокорейских домов сначала положительный результат на COVID-19 получила жительница шестого этажа и ее семья. После этого вирус начал перемещаться по этажам: заболели жители четвертого, десятого и 11 этажей.

Ученые определили, что причиной заражения стало вентиляционное отверстие в ванной комнате.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80 млн заболевших, почти 56,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британия испытывает предотвращающий заражение COVID-19 препарат

— Гинцбург уточнил рекомендации для беременных после вакцинации от COVID-19