Гинцбург уточнил рекомендации для беременных после вакцинации от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил рекомендации для проходящих вакцинацию от коронавируса беременных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно установленным предписаниям, прививаться от COVID-19 не стоит тем, кто планирует зачать ребенка в течение трех месяцев после введения препарата.

«Это стандартная медицинская рекомендация, которая имеет отношение ко всем вакцинам, входящим в календарь прививок», — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, такое ограничение связано с тем, что испытания действия вакцины на беременных еще не проводились.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80 млн заболевших, почти 56,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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