Врач рассказал о способах укрепления легких после COVID-19

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, как можно защитить свои легкие после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Он подчеркнул, что восстановление легких у каждого человека проходит с учетом индивидуальных особенностей.

По его словам, большую роль в этом процессе играет правильное и разнообразное питание, которое важно не ограничивать какими-либо диетами.

Кроме того, специалист посоветовал заниматься специальной гимнастикой, которая позволит укрепить как иммунитет, так и легкие. Он также призвал обращать внимание на то, как именно человек дышит.

«Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание», — заключил Карабиненко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80 млн заболевших, почти 56,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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