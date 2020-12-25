Экс-адвокат Соколова счел приговор историку чрезмерным

Бывший защитник Олега Соколова Александр Почуев назвал суровым наказанием назначенные историку 12,5 года лишения свободы. Почуев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что на решение суда мог повлиять «вердикт общественности».

«С учетом возраста Олега Валерьевича — это много. С учетом того, что во многих моментах суд не услышал защиту. Такой срок — следствие того обвинительного вердикта, который был вынесен задолго до самого приговора, той травли, которая была развязана в отношении историка Соколова. Все те, кто следили за судом, видели, как эта травля продолжилась на самом суде. Сам Олег Валерьевич ближе к концу напоминал мне тигра в клетке, на которого все смотрят», — сказал Почуев.

Он уверен, что защита должна обжаловать приговор суда.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Ранее прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.

Александр Почуев представлял интересы Соколова в суде до июня 2020 года. После этого историк отказался от услуг прежнего адвоката и заключил соглашение с Сергеем Лукьяновым. Сам Почуев позже прокомментировал, что был готов защищать экс-доцента только на условии «безусловного признания им вины за совершение преступления», но на судебных заседаниях, по его словам, начались «какие-то сюрпризы».

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