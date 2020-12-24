В РАН спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Глава Российской академии наук Александр Сергеев выразил предположение о сроках появления коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это не произойдет через год или несколько лет, поскольку на выработку коллективного иммунитета потребуется больше времени.

Он отметил, что если говорить о том, что выработка иммунитета произойдет к лету 2021 года, то это был бы «оптимистичный сценарий.

«Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — подчеркнул Сергеев.

Кроме того, глава РАН назвал открытым и вопрос о сроках сохранения выработанного у человека иммунитета к COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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