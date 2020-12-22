В Калининграде отменили новогодний салют из-за коронавируса

Власти Калининграда приняли решение отменить новогодний концерт и салют в городе из-за продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сити-менеджер Елена Дятлова отметила, что поручила властям микрорайонов украсить улицы и жилые дома, чтобы избежать передвижения людей в центре города.

«Мы даем возможность подключиться к электричеству, и оплачиваем это подключение. Мы просто должны децентрализовать празднование», — уточнила Дятлова.

Кроме того, она уточнила, что в городе планируют снизить интенсивность транспортного движения на 20% 31 декабря, а в 22.00 его полностью остановить. После этого 1 января с 07.30 на улицы выйдут автобусы большого класса, а позднее и малого.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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