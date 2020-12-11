Путин указал на «перебор» бюрократии при регистрации лекарств

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ заявил, что в России наблюдается «перебор» бюрократии при регистрации лекарственных препаратов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в стране при осуществлении этой процедуры «очень много бюрократии».

«С точки зрения регистрации лекарственных препаратов даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что российский кабмин принял решение бесплатно обеспечивать лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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