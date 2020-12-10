Врач рассказала о вероятности повторного заражения коронавирусом

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман оценила вероятность повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что большая часть повторных случаев таковыми не являются, поскольку это или «продолжение первого заболевания», или «ошибка». При этом она подчеркнула, что если повторное заражение все-таки случилось, то течение болезни проходит легче.

«Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный», — объяснила Гольцман.

По ее словам, коронавирус может оставаться в носоглотке до месяца, поэтому «повторными» могут быть случаи неполного первого выздоровления.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

— Власти рекомендовали столичным ТЦ усилить меры по коронавирусу перед Новым годом

— Врач рассказал о влиянии COVID-19 на бессонницу