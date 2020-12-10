Врач рассказал о влиянии COVID-19 на бессонницу

Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о влиянии коронавируса SARS-CoV-2 на бессонницу. Об этом сообщает «Россия-1».

Он отметил, что серьезным последствием пандемии стала депрессия, которая может стать причиной бессонницы.

По его словам, население находится в «длительной стрессовой ситуации», что оказывает влияние и на тех, кто не болел коронавирусом.

«Первое — это самоизоляция, нарушение режима рутины. Человек не должен ходить на работу, он может вставать когда угодно, ложиться когда угодно. Нарушение режима может вызывать бессонницу», — добавил Бузунов.

Врач уточнил, что также в условиях пандемии люди ограничили физическую активность. Кроме того, в качестве влияющих на нарушение сна симптомов он назвал панические атаки, использование гаджетов перед сном, изжогу и апноэ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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