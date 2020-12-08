Глава астраханского минздрава отравился при эвакуации детей из бассейна

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин обратился в больницу с признаками отравления после эвакуации детей из бассейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.

После участия в эвакуации Спирин почувствовал себя плохо, ему поставили капельницу на рабочем месте, однако это не дало результатов, рассказал представитель министерства. После этого глава ведомства обратился в городскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время министр вернулся к работе, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что 32 человека были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов 7 декабря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной стала ошибка сотрудника спорткомплекса, который перепутал баки с жидкостями при обработке воды, что привело к превышению химической концентрацию хлора.

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